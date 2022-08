Guerra in Ucraina, Erdo?an: «Siamo pronti a ospitare i colloqui per la pace in Turchia». Zelensky: «Non fidatevi della Russia» (Di giovedì 18 agosto 2022) «Non potrà esserci alcun negoziato di pace senza il ritiro delle truppe russe dall’Ucraina». L’ha detto chiaro e tondo Volodymyr Zelensky al termine della conferenza stampa congiunta con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres a Leopoli. «Le persone che uccidono, violentano, colpiscono le nostre città con missili da crociera ogni giorno non possono volere la pace. Dovrebbero prima lasciare il nostro territorio, poi vedremo», ha detto Zelensky in conferenza stampa, chiedendo di «non fidarsi della Russia». Nel corso dell’incontro, Erdo?an ha comunque ribadito la posizione della Turchia, che intende restare «dalla parte dell’Ucraina». Il presidente ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 agosto 2022) «Non potrà esserci alcun negoziato disenza il ritiro delle truppe russe dall’». L’ha detto chiaro e tondo Volodymyral termineconferenza stampa congiunta con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres a Leopoli. «Le persone che uccidono, violentano, colpiscono le nostre città con missili da crociera ogni giorno non possono volere la. Dovrebbero prima lasciare il nostro territorio, poi vedremo», ha dettoin conferenza stampa, chiedendo di «non fidarsi». Nel corso dell’incontro, Erdo?an ha comunque ribadito la posizione, che intende restare «dalla parte dell’». Il presidente ...

