(Di giovedì 18 agosto 2022) ROMA – “Leistituzionali sono un capitolo importante della nostra agenda per l’Italia. Ma un elemento distintivo rispetto alla destra e alla sinistra è che non riteniamo che si possano realizzare lediné adi. Ci dobbiamo interrogare sul perché moltissimesiano naufragate prima del governo Draghi: le bandierine per agitare opposte tifoserie sono destinate a un fallimento abbastanza certo. Ecco perché vogliamo proseguire con il metodo Draghi”. Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali Mariastella, parlando nel corso delle conferenza stampa di presentazione della coalizione neocentrista fra Azione e Italia Viva. “Alcuni ritengono che il problema sia il Quirinale. Noi non riteniamo ...

Lopinionista : Gelmini: “No riforme a colpi di maggioranza o di slogan” - philsbando : @MimmoFiorani @alfex46 @CarloCalenda @Azione_it @ItaliaViva Gelmini, Boschi e Carfagna oltre ad essere delle donne… - ProDocente : Classi fino a 20 studenti, addio alle riforme Renzi, Gelmini e Bianchi, stabilizzazione dei precari con almeno 36 m… - Spooky_The_Tuff : RT @orizzontescuola: Addio alle riforme Renzi, Gelmini e Bianchi, stabilizzazione dei precari con almeno 36 mesi di servizio. Libri, traspo… - orizzontescuola : Addio alle riforme Renzi, Gelmini e Bianchi, stabilizzazione dei precari con almeno 36 mesi di servizio. Libri, tra… -

Agenzia askanews

La ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella, di Azione, si è invece ... "Non riteniamo che si possano affrontare lea colpi di maggioranza e attraverso degli slogan. ...Spazio anche alla: "No aa colpi di maggioranza o solo con gli slogan. I progetti di riforma portati avanti come bandierine ideologiche per agitare le opposte tifoserie hanno un ... Gelmini: No riforme a colpi di maggioranza o di slogan ROMA - "Le riforme istituzionali sono un capitolo importante della nostra agenda per l'Italia. Ma un elemento distintivo rispetto alla destra e alla ...Al Senato Carlo Calenda ha presentato il programma di Azione e Italia Viva per le politiche del 25 settembre 2022. Nessuna promessa irrealizzabile, ha scritto via social Calenda, ma proposte serie e c ...