GdS – Lecce | Normann addio Serie A | i retroscena di un caso internazionale

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 18 agosto 2022) 2022-08-17 22:41:29 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della rosea: I documenti del trasferimento sono ancora in Inghilterra e prima di arrivare in Italia sarebbero dovuti passare per la Russia. Un iter troppo lungo e rischioso… “Sono pronto per questa nuova avventura. Forza!”. L’aveva persino detto in italiano, con la sciarpa giallorossa al collo e il sorriso stampato sul volto. Alla fine, però, Mathiasnon giocherà inA al fianco di Hjulmand e compagni. Poco più di 24 ore dopo l’annuncio del suo arrivo in prestito dal Rostov, il club di Saverio Sticchi Damiani ha annunciato di aver interrotto definitivamente l’iter che avrebbe portato al tesseramento del giocatore, di comune accordo con quest’ultimo. Ma perché? cosa è successo — Ilè particolare e, per quanto riguarda i club ...