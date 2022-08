Europei canoa velocità: quattro barche azzurre volano in finale (Di giovedì 18 agosto 2022) Monaco – Esordio positivo per gli azzurri della canoa velocità impegnati nella prima giornata di gare ai Campionati Europei in corso fino a domenica 21 agosto nello storico Olympic Regatta Center di Monaco di Baviera, sede dei Giochi Olimpici del 72. Equipaggi azzurri che sotto la guida del direttore tecnico Oreste Perri conquista subito l’accesso a quattro finali: Carlo Tacchini nel C1 1000m (specialità olimpica), Samuele Burgo e Andrea Schera nel K2 1000m, Nicolae Craciun e Daniele Santini nel C2 500m (specialità olimpica) e Agata Fantini e Mathilde Rosa nel K2 1000m femminile. Il primo a staccare il pass per la finale è Carlo Tacchini nel C1 1000 metri. Il verbanese in forza alle Fiamme Oro si dimostra in buona forma e centra l’obiettivo con il primo tempo di batteria, accedendo così direttamente ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 18 agosto 2022) Monaco – Esordio positivo per gli azzurri dellaimpegnati nella prima giornata di gare ai Campionatiin corso fino a domenica 21 agosto nello storico Olympic Regatta Center di Monaco di Baviera, sede dei Giochi Olimpici del 72. Equipaggi azzurri che sotto la guida del direttore tecnico Oreste Perri conquista subito l’accesso afinali: Carlo Tacchini nel C1 1000m (specialità olimpica), Samuele Burgo e Andrea Schera nel K2 1000m, Nicolae Craciun e Daniele Santini nel C2 500m (specialità olimpica) e Agata Fantini e Mathilde Rosa nel K2 1000m femminile. Il primo a staccare il pass per laè Carlo Tacchini nel C1 1000 metri. Il verbanese in forza alle Fiamme Oro si dimostra in buona forma e centra l’obiettivo con il primo tempo di batteria, accedendo così direttamente ...

