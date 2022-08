Dopo le liste si punta agli indecisi | il piano segreto di Letta per governare

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Letta accelera sul fine vita. Del Pd Dopo il disastro delle alleanze, il segreta… - BelpietroTweet : Dopo il disastro delle alleanze il segretario fa esplodere il partito con le liste. Arruolato Crisanti. Consumate v… - demagistris : Dopo il mercato delle alleanze ora il mercato delle liste, tutte battaglie personali, di correnti e di potere, noi… - eia58 : RT @dominikos90: Dopo aver letto tutte le 68 pag di programma estremamente interessante e dettagliato, mi aspetto molto dalle liste,mi racc… - ranocchia3 : RT @dominikos90: Dopo aver letto tutte le 68 pag di programma estremamente interessante e dettagliato, mi aspetto molto dalle liste,mi racc… -

10 anni in Parlamento, l'ormai ex deputato Marco Di Maio non rappresenterà il territorio forlivese come uomo di Italia Viva e il suo nome non sarà presente nellepresentate dalla neonata ...Ultime ore per avere lecompletamente chiuse, la Lega ha bisogno di ancora un pò di tempo, ad ... Come detto,l'alleanza tra Renzi e Calenda, dietro gli azzurri troviamo la coalizione di ...Servirà ancora un po' di tempo per mettere tutto a punto. Malumori in Forza Italia per i cali dei consensi e per il calo dei posti a disposizione.“Beato tra le donne”… Più che “un programma”, “un agenda”. Solo che è quella di Draghi… Il Terzo Polo si presenta alle masse. Calenda mattatore, le ministre tutte ben vestite, e un solo un maschietto ...