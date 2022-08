Con il supporto di Webuild Mattia Conte sulla vetta del Broad Peak (Di giovedì 18 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – La bandiera di Webuild sventola sulle cime del Broad Peak, uno dei 12 giganti della terra, le montagne che superano gli 8 mila metri di altezza. A portarla a 8.047 metri sul livello del mare, a pochi passi dalla vetta di uno dei massicci della catena del Karatorum, sul confine tra Cina e Pakistan, è stato Mattia Conte, uno scalatore non professionista che ha realizzato l’impresa senza l’ausilio di bombole d’ossigeno.La sfida è stata promossa dal Gruppo Webuild con l’obiettivo di donare fondi a una struttura di accoglienza per l’infanzia ad Addis Abeba in Etiopia.L’incontro tra Webuild e Mattia Conte nasce nei cantieri del GERD (Grand Ethiopian Renaissance Dam), in Etiopia, la più grande diga ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – La bandiera disventola sulle cime del, uno dei 12 giganti della terra, le montagne che superano gli 8 mila metri di altezza. A portarla a 8.047 metri sul livello del mare, a pochi passi dalladi uno dei massicci della catena del Karatorum, sul confine tra Cina e Pakistan, è stato, uno scalatore non professionista che ha realizzato l’impresa senza l’ausilio di bombole d’ossigeno.La sfida è stata promossa dal Gruppocon l’obiettivo di donare fondi a una struttura di accoglienza per l’infanzia ad Addis Abeba in Etiopia.L’incontro tranasce nei cantieri del GERD (Grand Ethiopian Renaissance Dam), in Etiopia, la più grande diga ...

disinformatico : 'Eh, non han giurato sulla Bibbia di essere andati sulla Luna, quindi non ci sono andati' e altri deliri complottis… - IlModeratoreWeb : Con il supporto di Webuild Mattia Conte sulla vetta del Broad Peak - - nestquotidiano : Con il supporto di Webuild Mattia Conte sulla vetta del Broad Peak - flydak : @gbongiorno66 apprezzo la testimonianza di Giulia Bongiorno (passata con la Meloni/Salvini, purtroppo) ma le ricord… - luigi_senior : @FratellidItalia La povertà si combatte con riforme strutturali del lavoro, contratto unico statali e non, riduzio… -