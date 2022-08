Bergamo, sanzioni per la circolazione sui marciapiedi di velocipedi e monopattini (Di giovedì 18 agosto 2022) La decisione. Prorogata fino ad ottobre l’ordinanza di giugno scorso del Comune. Le strade coinvolte sono viale Papa Giovanni XXIII, via Bonomelli e via Paglia. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 18 agosto 2022) La decisione. Prorogata fino ad ottobre l’ordinanza di giugno scorso del Comune. Le strade coinvolte sono viale Papa Giovanni XXIII, via Bonomelli e via Paglia.

Giulicat1512 : RT @pep2073: #Cuba ha sviluppato il vaccino e lo distribuisce gratuitamente ai Paesi poveri, ha inviato medici a Bergamo , l'Italia non ha… - dvcaradonna : RT @pep2073: #Cuba ha sviluppato il vaccino e lo distribuisce gratuitamente ai Paesi poveri, ha inviato medici a Bergamo , l'Italia non ha… - emanuelino10 : RT @pep2073: #Cuba ha sviluppato il vaccino e lo distribuisce gratuitamente ai Paesi poveri, ha inviato medici a Bergamo , l'Italia non ha… - Marzo531 : RT @pep2073: #Cuba ha sviluppato il vaccino e lo distribuisce gratuitamente ai Paesi poveri, ha inviato medici a Bergamo , l'Italia non ha… - NaniPuffo : RT @pep2073: #Cuba ha sviluppato il vaccino e lo distribuisce gratuitamente ai Paesi poveri, ha inviato medici a Bergamo , l'Italia non ha… -