Auckland | i resti di due bambini trovati in due valigie comprate all' asta

Agenzia_Ansa : I resti di due bambini sono stati trovati in valigie messe all'asta. I resti, scoperti nelle valigie acquistate all… - gnagno70 : RT @Agenzia_Ansa: I resti di due bambini sono stati trovati in valigie messe all'asta. I resti, scoperti nelle valigie acquistate all'asta… - Francy01320466 : RT @Agenzia_Ansa: I resti di due bambini sono stati trovati in valigie messe all'asta. I resti, scoperti nelle valigie acquistate all'asta… - Lucavad72 : RT @fanpage: Il mistero diventa sempre più macabro - Francoiaco72 : RT @Agenzia_Ansa: I resti di due bambini sono stati trovati in valigie messe all'asta. I resti, scoperti nelle valigie acquistate all'asta… -

Macabra scoperta per una famiglia di Manurewa, nel sud diin Nuova Zelanda, che ha ritrovato idi due bambini in alcune valigie comprate all'asta Lo riporta i media locali, aggiungendo che la famiglia ha fatto un'offerta all'asta l'11 agosto e ...Giallo in Nuova Zelanda: idi due bambini sono stati trovati in alcune valigie comprate all'asta da una famiglia di Manurewa, nel sud di. Una scoperta macabra che non dimenticheranno tanto facilmente. Sono stati ...Macabra scoperta per una famiglia di Manurewa, nel sud di Auckland in Nuova Zelanda, che ha ritrovato i resti di due bambini in alcune valigie comprate all’asta Lo riporta i media locali, aggiungendo ...In Nuova Zelanda un’acquisto all’asta si è trasformato in una macabra scoperta. Una famiglia di Manurewa, sud di Auckland, l’11 agosto scorso aveva comprato un deposito nel quale si trovavano delle va ...