Angelina Jolie-Brad Pitt, tra presunte cause e vecchie tensioni (Di giovedì 18 agosto 2022) Stando ai media americani, l’attrice avrebbe aperto in forma anonima un procedimento legale per capire perché l’FBI nel 2016 abbia chiuso l’indagine per aggressione nei confronti dell’ex marito, a seguito del celebre litigio in aereo. Il gossip impazza, ma il condizionale è quanto mai d’obbligo Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 agosto 2022) Stando ai media americani, l’attrice avrebbe aperto in forma anonima un procedimento legale per capire perché l’FBI nel 2016 abbia chiuso l’indagine per aggressione nei confronti dell’ex marito, a seguito del celebre litigio in aereo. Il gossip impazza, ma il condizionale è quanto mai d’obbligo

Agenzia_Ansa : Angelina Jolie ha presentato una causa anonima contro l'Fbi chiedendo perché non ha arrestato Brad Pitt #ANSA - infoitcultura : Angelina Jolie denuncia l'FBI per il mancato arresto di Brad Pitt - IOdonna : Dietro la querelante Jane Doe, che ha intentato una causa contro il Bureau per il Freedom of Information Act c'è pr… - zazoomblog : Angelina Jolie la verità dietro la dura battaglia legale contro Brad Pitt - #Angelina #Jolie #verità #dietro… - LucaCannone5 : RT @Agenzia_Ansa: Angelina Jolie ha presentato una causa anonima contro l'Fbi chiedendo perché non ha arrestato Brad Pitt #ANSA https://t.… -