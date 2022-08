Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2022 ore 11:30 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Viabilità DEL 17 AGOSTO 11.20 2022 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO LA PROVINCIALE LITORANEA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL FUSANOE TORVSAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA DEI CASTELLI RomaNI TRAFFICO RALLENTATO TRA PRATICA DI MARE E POMEZIA NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO LA STRADA STATALE AURELIA PER INCIDENTE CODE ALTEZZA TORRIMPIETRA DIREZIONE CIVITAVECCHIA RIMANENDO IN VIA AURELIA RALLENTSMENTI TRA SANTA MARINELLA E SANTA SEVERA NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO A SUBIACO SULLA REGIONALE 411 SUBLACENSE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DI VILLA GLORI E PIAZZA DEL CAMPO DIREZIONE ALTIPIANI DI ARCINAZZO INFINE PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE ARIANA RALLENTASMENTI AD ARTENA TRA VIA VALLE DELL’OSTE E VIA GINO BUCCI NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 agosto 2022)DEL 17 AGOSTO 11.20CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO LA PROVINCIALE LITORANEA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL FUSANOE TORVSAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA DEI CASTELLINI TRAFFICO RALLENTATO TRA PRATICA DI MARE E POMEZIA NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO LA STRADA STATALE AURELIA PER INCIDENTE CODE ALTEZZA TORRIMPIETRA DIREZIONE CIVITAVECCHIA RIMANENDO IN VIA AURELIA RALLENTSMENTI TRA SANTA MARINELLA E SANTA SEVERA NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO A SUBIACO SULLA REGIONALE 411 SUBLACENSE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DI VILLA GLORI E PIAZZA DEL CAMPO DIREZIONE ALTIPIANI DI ARCINAZZO INFINE PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE ARIANA RALLENTASMENTI AD ARTENA TRA VIA VALLE DELL’OSTE E VIA GINO BUCCI NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral

