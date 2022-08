Ultime Notizie – Elezioni 2022, Meloni: “Reddito di cittadinanza fallimento totale” (Di mercoledì 17 agosto 2022) “Il Reddito di cittadinanza è stato un fallimento totale, nonostante abbia avuto per lo Stato un costo esorbitante pari a circa 9 miliardi di euro l’anno”. Lo afferma la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, in un video messaggio su Fb. “Stendendo un velo pietoso sulle migliaia e migliaia di truffe che ha generato – favorendo anche criminali, mafiosi e spacciatori – ha fallito come strumento di lotta alla povertà che doveva essere abolita e invece ha raggiunto i massimi storici e ha fallito come misura di politica attiva del lavoro, visto che pochissimi dei percettori del Reddito di cittadinanza sono stati alla fine assunti e hanno trovato un lavoro dignitoso” dice Meloni. “È l’ennesima riprova del fatto – prosegue – che avevamo ragione quando dicevamo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 17 agosto 2022) “Ildiè stato un, nonostante abbia avuto per lo Stato un costo esorbitante pari a circa 9 miliardi di euro l’anno”. Lo afferma la presidente di Fdi, Giorgia, in un video messaggio su Fb. “Stendendo un velo pietoso sulle migliaia e migliaia di truffe che ha generato – favorendo anche criminali, mafiosi e spacciatori – ha fallito come strumento di lotta alla povertà che doveva essere abolita e invece ha raggiunto i massimi storici e ha fallito come misura di politica attiva del lavoro, visto che pochissimi dei percettori deldisono stati alla fine assunti e hanno trovato un lavoro dignitoso” dice. “È l’ennesima riprova del fatto – prosegue – che avevamo ragione quando dicevamo ...

