Traffico Roma del 17-08-2022 ore 11 | 30

(Di mercoledì 17 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sulla A1 Firenzerallentamenti per lavori verso Firenze e tra l’allacciamento con la diramazione dinord e Ponzanono fila sul Raccordo in carreggiata interna tra la laurea nella Pontina progetta sulla tangenziale direzione San Giovanni per la presenza di un veicolo in panne all’altezza di Batteria Nomentana diversi gli incidenti segnalati in città al momento il primo a Spinaceto in Viale Caduti per la Resistenza all’incrocio con via Pontina prestare attenzione ai possibili rallentamenti altri due incidenti poi in via Chiana nel quartiere Trieste all’altezza di via Sebina è lungo viale Guglielmo Marconi all’intersezione con via Cardano intensificano gli spostamenti sulla litoranea qui code nei due sensi di marcia tra Capocotta Torvaianica e fino al trasporto ...