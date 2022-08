DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB | #Spal, ufficiale la risoluzione di #Mancosu: ora può andare al #Brescia - tabellamercatob : #Calciomercato #SerieB #spal: ha rescisso il trequartista '88 Marco Mancosu - psb_original : UFFICIALE - SPAL, risolto consensualmente il rapporto professionale con Mancosu #SerieB - AnguissaFan : RT @DiMarzio: #Calciomercato, #SerieB | #Spal, ufficiale la risoluzione di #Mancosu: ora può andare al #Brescia - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, #SerieB | #Spal, ufficiale la risoluzione di #Mancosu: ora può andare al #Brescia -

Calciomercato.com

Commenta per primocomunica di aver risolto consensualmente il rapporto sportivo col centrocampista Marco Mancosu . Arrivato nell'agosto 2021, Mancosu in biancazzurro ha totalizzato 36 presenze segnando 6 reti. Con ...Il Quartosarà Michele Delrio di Reggio Emilia (VAR:Antonio Di Martino di Teramo; AVAR: ... sabato 20 ore 20.45 Ascoli -, Genoa - Benevento, Perugia - Parma; domenica 21 ore 20.45 ... SPAL, UFFICIALE: addio a Mancosu, c'è il Brescia Tumminello torna a vestire la maglia rossoblù. Il Crotone starebbe seguendo il centrocampista Daniele Altobelli sul quale ci sarebbe anche l'Avellino ...Ascoli-Spal, Maistro pronto a fare il suo ritorno al “Del Duca”. Anche Almici e Lupo tra gli ex - picenotime.it - IT ...