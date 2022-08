Raffineria Saras, operaio di 42 anni cade da un pontile e annega. E’ il 14esimo morto sul lavoro in Sardegna nel 2022 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Un operaio della Raffineria Saras di Sarroch (Cagliari) è annegato dopo essere caduto in mare da un pontile alto un paio di metri. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma non c’è stato niente da fare. I colleghi hanno cercato di aiutarlo, ma l’uomo aveva già perso i sensi. La vittima si chiamava Stefano Nonnis, 42enne originaria di Santadi, in provincia di Cagliari. Si tratta di un dipendente della Turisman, una ditta d’appalto con sede operativa a Sarroch e specializzata nella costruzione di pontili e ponteggi industriali. “Parlare ancora una volta di un incidente mortale sul lavoro ci crea forte preoccupazione”, hanno dichiarato i sindacati. Secondo uno degli ultimi report sulle morte bianche, infatti, in Sardegna sono 14 le vittime sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Undelladi Sarroch (Cagliari) èto dopo essere caduto in mare da unalto un paio di metri. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma non c’è stato niente da fare. I colleghi hanno cercato di aiutarlo, ma l’uomo aveva già perso i sensi. La vittima si chiamava Stefano Nonnis, 42enne originaria di Santadi, in provincia di Cagliari. Si tratta di un dipendente della Turisman, una ditta d’appalto con sede operativa a Sarroch e specializzata nella costruzione di pontili e ponteggi industriali. “Parlare ancora una volta di un incidente mortale sulci crea forte preoccupazione”, hanno dichiarato i sindacati. Secondo uno degli ultimi report sulle morte bianche, infatti, insono 14 le vittime sul ...

