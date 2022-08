Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Rabiot, Shomurodov e i “tappi” d’oro: quando l’esubero ti blocca il mercato #calciomercato - sportli26181512 : Rabiot, Shomurodov e i “tappi” d’oro: quando l’esubero ti blocca il mercato: Rabiot, Shomurodov e i “tappi” d’oro:… - ale_taia : RT @Gazzetta_it: Rabiot, Shomurodov e i “tappi” d’oro: quando l’esubero ti blocca il mercato #calciomercato - Gazzetta_it : Rabiot, Shomurodov e i “tappi” d’oro: quando l’esubero ti blocca il mercato #calciomercato - Freddo1972 : @Torrenapoli1 Rabiot ed Arthur a questo punto non li piazzi più a meno che non rinsavisce la mamma del francese. Sh… -

La Gazzetta dello Sport

Sabatini capì che non era aria, salutò e si congedò: tutto avrebbe potuto garantire fuorché un maglia da titolare per. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi ...... ma i giallorossi non hanno ancora chiuso per la cessione di Eldoral Bologna - ... Ore 10:50 - Juventus: avanti per Depay, stop- United (Guendalina Galdi - Redazione gianlucadimarzio. LIVE Calciomercato - Salernitana, atterrato Dia. Bologna, ufficiale Sosa Longari in esclusiva a CIP: "La Juve è la favorita per lo Scudetto". News 24 ore su 24, approfondimenti e rubriche sul mondo del calcio.Luca Marchetti di Sky Sport è intervenuto a TMW Radio per parlare della giornata di Serie A appena conclusa e delle ultime mosse di mercato. Queste le sue parole: Neppure un pareggio ...