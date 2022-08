clickforgood : RT @tendenzetv: #luigistrangis: perché parte questa sera il suo live tour, con il primo concerto presso l'Arena Beniamino Gigli di Porto Re… - Giusy12053168 : RT @tendenzetv: #luigistrangis: perché parte questa sera il suo live tour, con il primo concerto presso l'Arena Beniamino Gigli di Porto Re… - irEm_9910 : RT @tendenzetv: #luigistrangis: perché parte questa sera il suo live tour, con il primo concerto presso l'Arena Beniamino Gigli di Porto Re… - lovealwayscomes : RT @tendenzetv: #luigistrangis: perché parte questa sera il suo live tour, con il primo concerto presso l'Arena Beniamino Gigli di Porto Re… - AndreaD61425392 : RT @tendenzetv: #luigistrangis: perché parte questa sera il suo live tour, con il primo concerto presso l'Arena Beniamino Gigli di Porto Re… -

Andrea Michelini Sistemi di areazione nelle scuole di, il Comune ha ottenuto il finanziamento per 160mila euro. Le scuole interessate sono la primaria e il plesso "Enrico Medi" della scuola secondaria di primo grado. "Il finanziamento " ...Si chiama Elia Filippi, ha 17 anni e fa il bagnino a. Sui social è l'eroe del giorno perché ieri non ha esitato neanche un secondo, col mare agitato e le onde alte, a tuffarsi in mare per salvare una madre e le sue due figlie. La donna e ... Porto Recanati, bagnino-eroe di 17 anni salva madre e figlia in balia del mare agitato Grandissima partecipazione a "Spiaggia che passione!" Da nord a sud della Regione accomunati da una ideale “catena umana”. Hanno scelto il giorno di ferragosto i bagnini delle Marche per lanciare con ...Sono in totale 210 i Comuni italiani che quest’anno hanno ottenuto la Bandiera Blu , il riconoscimento alle località rivierasche e ai porti turistici più ...