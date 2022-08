Napoli - Raspadori, ora o mai più. Assalto finale a Navas e Ndombele (Di mercoledì 17 agosto 2022) Napoli - L'epilogo, in un senso o nell'altro, è vicino. Per Raspadori al Napoli non si aspetterà la fine del mercato. Stiamo per entrare nella fase decisiva, dentro o fuori, altre 48 ore per definire ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 17 agosto 2022)- L'epilogo, in un senso o nell'altro, è vicino. Peralnon si aspetterà la fine del mercato. Stiamo per entrare nella fase decisiva, dentro o fuori, altre 48 ore per definire ...

AlfredoPedulla : Agenda post-Ferragosto: #Fabian-#PSG, #Paredes-#Juve, #Rabiot-#United (il triangolo sì), #Depay-#Juve, Raspadori-… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #NAPOLI, ANCORA STALLO COL #SASSUOLO PER #RASPADORI: RICHIESTA DA 30 MILIONI+5 DI BONUS, C'È DI… - AlfredoPedulla : Il #Napoli sta giocando, #Raspadori andrà in panchina a #Torino contro la #Juve. Questione di tempo (poco), seguend… - napolipiucom : CorSport - Raspadori - il Napoli non aspetta più, avviso al Sassuolo: la situazione #calciomercatonapoli #napoli… - EmanueleNavar13 : RT @GianmarcoGio: ?? Le prestazioni contro #Modena e #Juventus fanno capire che #Raspadori è con la testa a #Napoli. #ADL lo sa e si aspetta… -