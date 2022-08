Napoli, Ndombele domani in città per le visite mediche (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ndombele domani dovrebbe essere a Napoli per le visite mediche e la firma del contratto con il club napoletano La trattativa tra il Tottenham e il Napoli per Ndombele è ormai chiusa: i due club stanno sistemando i dettagli finali. Il calciatore dovrebbe arrivare domani in Italia per le visite mediche e la firma con il Napoli. La formula è quella del prestito oneroso, a un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022)dovrebbe essere aper lee la firma del contratto con il club napoletano La trattativa tra il Tottenham e ilperè ormai chiusa: i due club stanno sistemando i dettagli finali. Il calciatore dovrebbe arrivarein Italia per lee la firma con il. La formula è quella del prestito oneroso, a un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

