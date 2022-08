«Mio padre sta picchiando mamma, vi prego aiutateci»: bimba di 10 anni chiama la polizia. Arrestato (Di mercoledì 17 agosto 2022) La bambina ha assistito alle violenze insieme con il fratello maggiore, di 12 anni. Poi ha si è rivolta al 112. Già nel 2019 la madre aveva denunciato il padre ma poi per paura aveva ritirato il verbale. Ora è finita in ospedale con 21 giorni di prognosi Leggi su corriere (Di mercoledì 17 agosto 2022) La bambina ha assistito alle violenze insieme con il fratello maggiore, di 12. Poi ha si è rivolta al 112. Già nel 2019 la madre aveva denunciato ilma poi per paura aveva ritirato il verbale. Ora è finita in ospedale con 21 giorni di prognosi

