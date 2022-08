Milan, Bakayoko aspetta il regalo di compleanno: il punto sulla trattativa con il Nottingham Forest (Di mercoledì 17 agosto 2022) Un compleanno in attesa. Tiémoué Bakayoko festeggia oggi 28 anni, ma per il regalo deve attendere. Qualche giorno, probabilmente... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 17 agosto 2022) Unin attesa. Tiémouéfesteggia oggi 28 anni, ma per ildeve attendere. Qualche giorno, probabilmente...

AntoVitiello : Ripartita la trattativa tra il Nottingham Forest e #Bakayoko. Destinazione gradita al centrocampista francese. Poss… - AntoVitiello : Movimenti per #Bakayoko: nelle ultime ore sono arrivati interessamenti da un club spagnolo e un inglese. L'entourag… - lucabianchin7 : Una novità nel mercato in uscita del #Milan: il Nottingham Forest ha chiamato per #Bakayoko. Dialogo aperto, nessun… - sportli26181512 : Milan, Bakayoko aspetta il regalo di compleanno: il punto sulla trattativa con il Nottingham Forest: Un compleanno… - DavideWinnie : Per il #Milan il nome caldo è sempre quello di #Onyedika -