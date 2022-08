"Mi hanno tolto il reddito di cittadinanza, la faccio finita". 61enne tenta di gettarsi dal Tevere a Roma (Di mercoledì 17 agosto 2022) «Mi hanno tolto il reddito di cittadinanza, la faccio finita» . Sono queste le parole pronunciate da un 61enne che, nella notte tra il 15 e il 16 agosto scorso, stava per gettarsi nel fiume Tevere da... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 17 agosto 2022) «Miildi, la» . Sono queste le parole pronunciate da unche, nella notte tra il 15 e il 16 agosto scorso, stava pernel fiumeda...

hortominnesota : @JuventusThinghs Io intendo del fatto di chi dirà Sarri e pirlo hanno vinto in un anno e allegri no. Ad Allegri gli… - GMargelletti : @pdnetwork @ZanAlessandro Intanto.da due anni a questa a parte i nazisti che ci hanno tolto i diritti e stanno stup… - mayfrayn67 : @runner_ac @querzeanna1 Negli altri Paesi dove le scuole sono aperte e hanno tolto mascherine e distanziamenti, i c… - Butry78 : @LuiginoFrances3 @La_manina__ Non sei stato discriminato, hai scelto di rinunciare ai tuoi diritti non vaccinandoti… - pippopecorino : RT @GarauSilvana: 300.000 euro all'anno e hanno permesso al #Pd ai tempi di #Renzi di distruggere l'articolo 18. Cosa credeva Landini che g… -