La Meloni contro il reddito di cittadinanza. Berlusconi:'Con assoluzione stop appelli' (Di mercoledì 17 agosto 2022) - In attesa della composizione delle liste del Centrodestra i Leader si concentrano sui temi. La Lega ufficializzerà a breve alcuni candidati Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 17 agosto 2022) - In attesa della composizione delle liste del Centrodestra i Leader si concentrano sui temi. La Lega ufficializzerà a breve alcuni candidati

elio_vito : Il suo partito ha votato in Europa contro la parità salariale per le donne, ha votato contro il diritto delle donne… - sbonaccini : @GuidoCrosetto Il partito guidato da Meloni ha votato contro il PNRR per compiacere il poco liberale (eufemismo) Or… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Meloni in un video su FB: 'Il reddito di cittadinanza è stato un fallimento totale. FdI l'unico par… - Michela_soy : Per Iris i Talebani sono dei patrioti, perché contro la Nato assassina, così come i simpatici patrioti della Melo… - AntonCristofari : @GFratantonio @davalessi_ct Se ha letto qualche mio twitt saprebbe cosa penso in propoto. Immagini se la Meloni dic… -