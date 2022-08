Kecmanovic si ritira e Sinner vola agli ottavi di Cincinnati (Di mercoledì 17 agosto 2022) Solo poche difficoltà per Jannik Sinner nella vittoria contro Miomir Kecmanovic, ritiratosi alla fine del quarto game del secondo set. agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati sfiderà Felix Auger-Aliassime, che nel pomeriggio ha battuto agilmente Alex De Minaur. Sinner in controllo fino al ritiro di Kecmanovic Nei primi game del set la partita sembra avere un solo padrone, ovvero Sinner, che impone i suoi ritmi a un Kecmanovic parecchio in difficoltà col servizio. L’altoatesino ne approfitta e si prende il break nel quarto gioco, ma come il serbo i problemi alla battuta non mancano; in particolare la prima fatica terribilmente ad entrare, e se nei primi due turni di servizio le alte percentuali lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 agosto 2022) Solo poche difficoltà per Janniknella vittoria contro Miomirtosi alla fine del quarto game del secondo set.di finale del Masters 1000 disfiderà Felix Auger-Aliassime, che nel pomeriggio ha battuto agilmente Alex De Minaur.in controllo fino al ritiro diNei primi game del set la partita sembra avere un solo padrone, ovvero, che impone i suoi ritmi a unparecchio in difficoltà col servizio. L’altoatesino ne approfitta e si prende il break nel quarto gioco, ma come il serbo i problemi alla battuta non mancano; in particolare la prima fatica terribilmente ad entrare, e se nei primi due turni di servizio le alte percentuali lo ...

Tennis_Ita : Masters 1000 Cincinnati, Kecmanovic si ritira in svantaggio di un set e un break: Sinner vola agli ottavi - Eurosport_IT : Sinner affronterà Felix Auger-Aliassime agli ottavi ?? #ATPCincinnati | #ATP | #Sinner | #Tennis - LorenzoAndreol4 : RT @SuperTennisTv: Jannik avanza agli ottavi di Cincinnati: Kecmanovic si ritira sul 7-5 3-1 in favore dell’azzurro! ?? Auger-Aliassime #t… - Tennis_Ita : Masters 1000 Cincinnati, Kecmanovic si ritira in svantaggio di un set e un break: Sinner vola agli ottavi - TennisWorldit : Atp Cincinnati - Ritiro Kecmanovic, Sinner al 3°turno. Fognini lotta, Rublev vince: Kecmanovic si ritira nel cuore… -