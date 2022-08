Europei, l’Italia chiude con l’oro nella 4×100 mista (Di mercoledì 17 agosto 2022) La 4x100 mista conclude trionfalmente un`avventura colossale fatta di 35 medaglie con 13 ori, 13 argenti e 9 bronzi. L`Italia schiera a dorso Thomas Ceccon (52"82), a rana Nicolò Martinenghi (57"72), a delfino Matteo Rivolta (50"75) e a stile libero Alessandro Miressi (47"17) per un monologo schiacciante concluso in 3`28"46, non distante dal record europeo che gli azzurri hanno stabilito ai Mondiali di Budapest battendo gli americani per l`oro. L`argento è della Francia in 3`32"50, il bronzo e all`Austria 3`33"28. L`ultimo oro della mista risaliva a Debrecen 2012. Sul finire il fantastico tramonto romano è illuminato da quattro moschettieri azzurri che portano in cima al vecchio continente la 4x100 mista composta dagli straripanti Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, dall'evergreen Matteo Rivolta e dall'uomojet Alessandro Miressi che ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 17 agosto 2022) La 4x100conclude trionfalmente un`avventura colossale fatta di 35 medaglie con 13 ori, 13 argenti e 9 bronzi. L`Italia schiera a dorso Thomas Ceccon (52"82), a rana Nicolò Martinenghi (57"72), a delfino Matteo Rivolta (50"75) e a stile libero Alessandro Miressi (47"17) per un monologo schiacciante concluso in 3`28"46, non distante dal record europeo che gli azzurri hanno stabilito ai Mondiali di Budapest battendo gli americani per l`oro. L`argento è della Francia in 3`32"50, il bronzo e all`Austria 3`33"28. L`ultimo oro dellarisaliva a Debrecen 2012. Sul finire il fantastico tramonto romano è illuminato da quattro moschettieri azzurri che portano in cima al vecchio continente la 4x100composta dagli straripanti Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, dall'evergreen Matteo Rivolta e dall'uomojet Alessandro Miressi che ...

