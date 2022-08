Elezioni 2022, Berlusconi torna sulla riforma della giustizia: «Le assoluzioni siano inappellabili» – Il video (Di mercoledì 17 agosto 2022) Silvio Berlusconi torna sul tema della giustizia. In un post pubblicato su Facebook, l’ex presidente del Consiglio insiste su quanto aveva anticipato qualche giorno fa al Giornale. «Oggi cominciamo a parlare di giustizia. In Italia migliaia di persone ogni anno vengono arrestate e processate pur essendo innocenti. Il processo è già una pena, che colpisce l’imputato, ma anche la sua famiglia, i suoi amici, il suo lavoro. Per questo non deve trascinarsi all’infinito, in appelli e controappelli», si legge sul suo profilo. «Quando governeremo noi, le sentenze di assoluzione, di primo o di secondo grado, non saranno appellabili. Un cittadino – una volta riconosciuto innocente – ha diritto di non essere perseguitato per sempre». Una riforma in tal senso è per Berlusconi una ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 agosto 2022) Silviosul tema. In un post pubblicato su Facebook, l’ex presidente del Consiglio insiste su quanto aveva anticipato qualche giorno fa al Giornale. «Oggi cominciamo a parlare di. In Italia migliaia di persone ogni anno vengono arrestate e processate pur essendo innocenti. Il processo è già una pena, che colpisce l’imputato, ma anche la sua famiglia, i suoi amici, il suo lavoro. Per questo non deve trascinarsi all’infinito, in appelli e controappelli», si legge sul suo profilo. «Quando governeremo noi, le sentenze di assoluzione, di primo o di secondo grado, non saranno appellabili. Un cittadino – una volta riconosciuto innocente – ha diritto di non essere perseguitato per sempre». Unain tal senso è peruna ...

Mov5Stelle : Domani 16 agosto si vota dalle 10 alle 22 Sarete chiamati a esprimervi con un voto per contribuire a selezionare e… - Mov5Stelle : È una giornata importante per la nostra comunità, un'occasione unica di democrazia diretta che solo il MoVimento 5… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Dato record per le parlamentarie M5s per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre: alla cons… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Berlusconi: 'Quando governeremo noi, le sentenze di assoluzione, di primo o di secondo grado, non saranno appellabili' #ANSA - telodogratis : Elezioni, Berlusconi: ‘Le sentenze di assoluzione non saranno appellabili’. Meloni: ‘Il reddito di cittadinanza un… -