Covid: in Campania i contagi sfiorano il 20%, in calo le terapie intensive (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 3143 i positivi del giorno al Covid in Campania su 15784 test effettuati, per un indice di contagio pari al 19,91%, in aumento di oltre tre punti rispetto al dato di ieri che si attestava al 16,40%. Undici i decessi, tre nelle ultime 48 ore cui si vanno ad aggiungere altri otto morti registrati nelle ore precedenti. Calano le terapie intensive occupate: da 23 a 19 (-4). Mentre aumentano le degenze da 426 a 431 di oggi (+5). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

