Cerroni e la sfida dei giovani del Pd | ' E' difficilissimo farsi largo | abbiamo alzato la voce'

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Caterina, 31 anni è tra i pochi under 35 inseriti nelle liste elettorali dal Pd. In un'intervista a La Repubblica,ha raccontato "la battaglia" che ha permesso ai piùdi...

giornalemolise : Anche Facciolla verso il forfait alle politiche, per le regionali sarà sfida con Fanelli. In ascesa il nome di Cate… -

Inserire dei capilista giovani nel Pd è stato 'l'esito di una battaglia', dichiara la dem Caterina, 31 anni, tra gli under 35 scelti dal segretario Enrico Letta in vista delle prossime ...... Marco Sarracino, Paolo Furia, Caterina, Paolo Romano. In Lombardia la 'punta di diamante' ... 'saremo il primo partito' promette cercando ladiretta con Giorgia Meloni. Una garanzia in ...Cerroni rivela che "è stato difficilissimo inserirsi con i rinvii della direzione mentre i delegati erano già lì presenti e montavano le polemiche".Scambio di posizioni fra Facciolla e Cerroni, alla quale il Pd vorrebbe garantire l'ingresso in Parlamento in un seggio quasi sicuro ...