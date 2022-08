Campeggio da incubo a Trevi per i turisti di Roma: intossicati e ricoverati in Ospedale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non la ricorderanno di certo come una vacanza indimenticabile le decine di turisti Romani in un camping a Trevi nel Lazio, in Provincia di Frosinone, finiti in Ospedale a causa di una seria intossicazione alimentare. Durante il weekend di Ferragosto in molti hanno infatti accusato dei forti disturbi di salute mentre soggiornavano in una struttura della zona. E così, invece di trascorrere il ponte al “fresco”, sono dovuti correre in Ospedale. Leggi anche: In vacanza con la capra, sul traghetto con pannolino e guinzaglio: ‘Pissy viaggia sempre con me’ Salmonella in un Campeggio a Trevi nel Lazio Al momento tra le ipotesi, come riporta oggi il Messaggero, c’è quella di un batterio della salmonellosi nell’acqua del Campeggio, che avrebbe diffuso il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non la ricorderanno di certo come una vacanza indimenticabile le decine dini in un camping anel Lazio, in Provincia di Frosinone, finiti ina causa di una seria intossicazione alimentare. Durante il weekend di Ferragosto in molti hanno infatti accusato dei forti disturbi di salute mentre soggiornavano in una struttura della zona. E così, invece di trascorrere il ponte al “fresco”, sono dovuti correre in. Leggi anche: In vacanza con la capra, sul traghetto con pannolino e guinzaglio: ‘Pissy viaggia sempre con me’ Salmonella in unnel Lazio Al momento tra le ipotesi, come riporta oggi il Messaggero, c’è quella di un batterio della salmonellosi nell’acqua del, che avrebbe diffuso il ...

CorriereCitta : Campeggio da incubo a Trevi per i turisti di Roma: intossicati e ricoverati in Ospedale - LindaGambillara : Mare da sogno per una vacanza da incubo ???? #sardegna #golfodiorisei #calaginepro #campeggio #campingcalaginepro… -