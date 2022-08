Calciomercato Milan – Centrocampo, tutto su Onyedika: il punto (Di mercoledì 17 agosto 2022) Raphel Onyedika è il principale obiettivo di Calciomercato del Milan per rinforzare il Centrocampo. Si tratta con i danesi del Midtjylland Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 17 agosto 2022) Raphelè il principale obiettivo didelper rinforzare il. Si tratta con i danesi del Midtjylland

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Il @acmilan non ha presentato alcuna offerta per #Ndicka dell'@Eintracht: il giocatore vor… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Il @acmilan ha presentato un'offerta al @fcmidtjylland per #Onyedika: c'è ancora distanza… - Gazzetta_it : Settimana chiave per l'arrivo di #Diallo Ma il #Milan non farà follie #calciomercato - STnews365 : Milan: per il centrocampo si punta su Onyedika. Le parti non sono vicine, ma le intenzioni del club rossonero sono… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan – Centrocampo, il ‘piano B’ è #Onana dei @girondins - #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers h… -