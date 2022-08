Cagliari Afena Gyan, il club sardo si inserisce nella corsa per il talento della Roma (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il Cagliari è alla ricerca di un innesto nel reparto avanzato e avrebbe messo nel mirino anche Afena Gyan della Roma Il Cagliari è alla ricerca di un innesto nel reparto avanzato e avrebbe messo nel mirino anche Afena Gyan della Roma. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i sardi si sarebbero inseriti nella corsa al classe 2003 che piace a Salernitana e Sassuolo. In questi giorni in cui Tiago Pinto è a Milano potrebbero esserci nuovi sviluppi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ilè alla ricerca di un innesto nel reparto avanzato e avrebbe messo nel mirino ancheIlè alla ricerca di un innesto nel reparto avanzato e avrebbe messo nel mirino anche. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i sardi si sarebbero inseritial classe 2003 che piace a Salernitana e Sassuolo. In questi giorni in cui Tiago Pinto è a Milano potrebbero esserci nuovi sviluppi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

