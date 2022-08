Bologna, Orsolini in panchina contro la Lazio per un ritardo alla riunione tecnica (Di mercoledì 17 agosto 2022) Mistero risolto, almeno secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, per quanto concerne l’esclusione di Riccardo Orsolini dal match che il Bologna ha affrontato nella prima giornata di Serie A 2022/2023 contro la Lazio. All’Olimpico l’esterno offensivo è rimasto in panchina per tutti e novanta i minuti, e pare che ciò sia dovuto ad un ritardo commesso dal calciatore in occasione della riunione tecnica prepartita. Un rapporto, quello tra Orsolini e Mihajlovic, che nel corso di questi anni a Bologna si è contraddistinto per i molti alti e bassi. Il tecnico crede nelle qualità tecniche del venticinquenne nativo di Ascoli, ma da tempo chiede un atteggiamento diverso, sia in campo che fuori, al suo giocatore. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 agosto 2022) Mistero risolto, almeno secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, per quanto concerne l’esclusione di Riccardodal match che ilha affrontato nella prima giornata di Serie A 2022/2023la. All’Olimpico l’esterno offensivo è rimasto inper tutti e novanta i minuti, e pare che ciò sia dovuto ad uncommesso dal calciatore in occasione dellaprepartita. Un rapporto, quello trae Mihajlovic, che nel corso di questi anni asi è contraddistinto per i molti alti e bassi. Il tecnico crede nelle qualità tecniche del venticinquenne nativo di Ascoli, ma da tempo chiede un atteggiamento diverso, sia in campo che fuori, al suo giocatore. ...

