(Di martedì 16 agosto 2022) È un momento difficile per. Il numero 1 al mondo è infatti reduce dalla brutta sconfitta contro l’australiano Nick Kyrgios al secondo turno del Masters 1000 di Montreal e ora dovrà assolutamente riscattarsi questa settimana aper non rischiare di perdere la prima posizione del ranking mondiale. In occasione dell’incontro con i media in apertura del Masters 1000 dell’Ohio,è tornato proprio sul match perso contro Kyrgios: “È sempre orribile perdere al primo turno. detto ciò, avevo di fronte un avversario di alto livello e ho giocato comunque una buona partita“. ATP2022: Matteo Berrettini cade ancora al primo turno. Tiafoe fa sua una batta di tre ore La fiducia però non manca in vista di questo torneo (vinto nella scorsa stagione) e ...

IntervisteRaggiungere quanto meno i quarti di finale. Questo il principale obiettivo diMedvedev, che perderebbe la vetta del ranking qualora non dovesse piazzarsi tra i primi otto e Rafa Nadal ...AtpSeconda e ultima giornata di primi turni sia nel tabellone maschile che in quello femminile, ... PoiMedvedev, numero uno, se la vedrà con l'olandese Botic van de Zandschulp. Sul ... Tennis, Daniil Medvedev: "Credo di poter arrivare lontano sia a Cincinnati sia agli Us Open" Il commento del direttore: Carreno Busta come Fabio Fognini: primo Masters 1000 dopo i 30 anni. Dai 2 azzurri di Montreal ai 5 di Cincinnati. Ma brutti sorteggi Da Orbetello a Montreal 9 anni dopo. "C ...