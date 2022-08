Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 17 Agosto 2022: Scorpione irascibile (Di martedì 16 agosto 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Agosto 17 2022 Ariete C’è sempre grande vigore in questo cielo, le nostre indicazioni sono ottimistiche. Qualcuno penserà ad una esagerazione, in realtà guardando il cielo del periodo e del mese è difficile non accorgersi che ci sono tante questioni in ballo e battaglie da vincere. In questo momento ci sono meno blocchi e possono essere trovate soluzioni a problemi legali e burocratici. Toro In questo momento è importante evitare dissidi e disguidi d’amore perché è facile perdere la pazienza. Secondo i terapisti quando arrivano estate e vacanze è più facile discutere. Questo accade perché ci sono maggiori aspettative e di conseguenza anche le frustrazioni possono essere maggiore. Chi ha una buona relazione si limiterà a discussioni passeggere. Gemelli Questo ... Leggi su zon (Di martedì 16 agosto 2022) L’diFox per oggi,17Ariete C’è sempre grande vigore in questo cielo, le nostre indicazioni sono ottimistiche. Qualcuno penserà ad una esagerazione, in realtà guardando il cielo del periodo e del mese è difficile non accorgersi che ci sono tante questioni in ballo e battaglie da vincere. In questo momento ci sono meno blocchi e possono essere trovate soluzioni a problemi legali e burocratici. Toro In questo momento è importante evitare dissidi e disguidi d’amore perché è facile perdere la pazienza. Secondo i terapisti quando arrivano estate e vacanze è più facile discutere. Questo accade perché ci sono maggiori aspettative e di conseguenza anche le frustrazioni possono essere maggiore. Chi ha una buona relazione si limiterà a discussioni passeggere. Gemelli Questo ...

