Marcell Jacobs si prende l' oro agli Europei

è un perfezionista. Così, mentre commenta a caldo l'oro europeo dei 100, sottolinea anche ciò che secondo lui non ha funzionato: "Innanzitutto grazie a chi ha tifato per me e mi ha ...è il secondo italiano della storia a vincere il titolo europeo dei 100 metri. Il precedente risale a quasi 44 anni fa quando allo stadio 'Evzen Rosicky' di Praga, Pietro Mennea si ...Il campione olimpico, eguagliando il record dei campionati con il crono di 9"95, ha preceduto i britannici Zharnel Hughes (9"99) e Jeremiah Azu (10"13), rispettivamente argento e bronzo. Ottava piazza ...L'azzurro trionfa in finale ed entra nella storia, diventando il quarto atleta di sempre a vincere l’oro europeo dei 100 dopo quello olimpico ...