Madonna festeggia a Noto con un party super blindato. E in un'intervista a Vogue Uk parla dei figli. «David è il solo ad avere il mio vero Dna» (Di martedì 16 agosto 2022) Il mondo intero le fa gli auguri. Perché oggi, 16 agosto, Madonna compie 64 anni. Manco a dirlo, non li dimostra: eterna adolescente, dentro e fuori, qual è. Per festeggiare, la pop star ha scelto l'Italia. In particolare la Sicilia (ha appena pubblicato sui suoi social un video del suo arrivo) e la barocca Noto, dove ha organizzato un party blindatissimo in una location d'eccezione: il magnifico Palazzo Castelluccio, connubio di ricchezza, eleganza e potere. Con lei (non è ufficiale, ma molto probabile) il figlio David Banda, quello che la segue praticamente in ogni dove e quello che (soprattutto) le assomiglia di più tra i figli come modo di pensare e stile di vita.

