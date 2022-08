Jumanji: il parco tematico aprirà i battenti nella primavera 2023 (Di martedì 16 agosto 2022) Il parco tematico dedicato alla saga di Jumanji aprirà i battenti nel Regno Unito nella primavera del 2023, ecco le prime foto. Jumanji avrà il suo parco tematico in arrivo nella primavera del 2023 nel Regno Unito nell'area di Chessington. Il franchise targato Sony ha ispirato la nuova attrazione che ha potuto contare su un investimento di circa 20.5 milioni di dollari, grazie a un accordo tra Columbia Pictures Location Based Entertainment e Merlin Entertainments. Il portale di The World of Jumanji condurrà in un'area in cui la natura ha ripreso il controllo sugli spazi. Per ora i creatori del parco ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 agosto 2022) Ildedicato alla saga dinel Regno Unitodel, ecco le prime foto.avrà il suoin arrivodelnel Regno Unito nell'area di Chessington. Il franchise targato Sony ha ispirato la nuova attrazione che ha potuto contare su un investimento di circa 20.5 milioni di dollari, grazie a un accordo tra Columbia Pictures Location Based Entertainment e Merlin Entertainments. Il portale di The World ofcondurrà in un'area in cui la natura ha ripreso il controllo sugli spazi. Per ora i creatori del...

