Ilary Blasi senza fede al dito pronta a raccontare tutta la sua verità a Silvia Toffanin (Di martedì 16 agosto 2022) Manca circa un mese al debutto della nuova edizione di Verissimo che potrebbe aprirsi con il botto. Non ci sarebbero dubbi infatti, sulla decisione di Ilary Blasi: andare dalla sua amica Silvia Toffanin per raccontare tutto, ma proprio tutto, sulla fine della sua storia con Francesco Totti. O meglio sulla fine del matrimonio, sul divorzio imminente e su tutto quello che si è detto e scritto in queste settimane sul suo conto. La speranza chiaramente è che Silvia Toffanin faccia anche le giuste domande alla conduttrice sua amica e non si lasci influenzare dal rapporto che c'è. Già perchè di cose ce ne sono davvero tante da comprendere e ascoltare l'ennesimo monologo forse, non sarebbe così interessante. Ilary Blasi è tornata dalla ...

