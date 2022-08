Hellas Verona | ex jolly finisce in manette | gravi accuse a suo carico

(Di martedì 16 agosto 2022) Un exdell’calcio è finito in. Sul centrocampista 30 enne gravano diversea suo: la situazione. Piove sul bagnato in tutti i sensi in casa. La squadra scaligera ha raccolto un pesantissimo k.o. ai danni del Napoli al termine della prima sfida di campionato. Questa mattina le Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

pisto_gol : Siamo ancora qui, con le stesse tristi situazioni e la #LegaSerieA che cosa fa? |Discriminazione razziale e protest… - matteosalvinimi : Un grande portiere protagonista di due scudetti vinti, il primo con l'Hellas Verona e poi con il Napoli. Il mondo d… - sportli26181512 : Verona-Napoli, 15mila euro di multa all’Hellas per i cori dei tifosi - nikivinciguerra : #VeronaNapoli Qualche migliaio di euro (che paga la societá Hellas Verona) ed i razzisti sono liberi di continuare… - karda70 : RT @psb_original: Calciomercato Brescia - Dopo l'Hellas Verona anche la Sampdoria piomba su Ferrarini #SerieB -

... il Parma di Pecchia ( voto 6) , ma il neopromosso Bari di Magnani (7 ) aveva già dimostrato in Coppa Italia di essere avversario di assoluto valore (l'ne sa qualcosa). E allora si ...Dopo la roboante sconfitta subita ai danni del Napoli per 5 - 2 nella prima di campionato, la formazione dell'è corsa ai ripari concretizzando un colpo nel reparto arretrato. Secondo quanto indicato da Tuttomercatoweb, la dirigenza del club allenato da Gabriele Cioffi avrebbe chiuso per il ...Rinforzo in arrivo per la difesa del Verona. Dopo la sconfitta per 5-2 contro il Napoli in campionato, la formazione scaligera è corsa ai ripari. Secondo quanto riporta Win Sports TV, ...'Basta con telecronisti ed opinionisti che fingono di non vedere e non sentire', il duro affondo del noto giornalista napoletano.