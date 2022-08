Grande Fratello Vip: tutti i programmi e le fiction che Rai1 gli schiererà contro (Di martedì 16 agosto 2022) I palinsesti televisivi dell’autunno 2022 sono stati svelati ed il portale televisivo DavideMaggio.it ha svelato quali saranno – serata per serata – tutti i programmi e le fiction che Rai1 schiererà contro il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Un reality che sulla carta potrebbe durare fino a maggio (i vari allungamenti saranno valutati in base agli ascolti, ovviamente) e che per tutto l’autunno vedrà contro fiction e show. La settima edizione del Grande Fratello Vip andrà in onda regolarmente ogni lunedì e ogni giovedì a partire dal 19 settembre. In quella data Rai1 trasmetterà l’ultima puntata della serie con Sergio Castellitto, Il Nostro Generale, che ... Leggi su biccy (Di martedì 16 agosto 2022) I palinsesti televisivi dell’autunno 2022 sono stati svelati ed il portale televisivo DavideMaggio.it ha svelato quali saranno – serata per serata –e lecheilVip di Alfonso Signorini. Un reality che sulla carta potrebbe durare fino a maggio (i vari allungamenti saranno valutati in base agli ascolti, ovviamente) e che per tutto l’autunno vedràe show. La settima edizione delVip andrà in onda regolarmente ogni lunedì e ogni giovedì a partire dal 19 settembre. In quella datatrasmetterà l’ultima puntata della serie con Sergio Castellitto, Il Nostro Generale, che ...

