Drone precipita e ferisce una donna durante il concerto di Orietta Berti

Momenti di paura e tensione in occasione del concerto di Orietta Berti tenutosi ad Agrigento. Unin volo per alcune riprese dall'alto è precipitato tra il pubblico e una donna che stava assistendo allo spettacolo è rimasta ferita. Da quanto si apprende, la spettatrice era seduta su una ...... mentre la cantante si esibiva il 14 agosto in piazzale Giglia, città siciliana, unappartenente a un fotografo è caduto sugli spettatori. Una donna è stata colpita e soccorsa immediatamente, ...Momenti di paura e tensione in occasione del concerto di Orietta Berti tenutosi ad Agrigento. Un drone in volo per alcune riprese dall’alto è precipitato tra il pubblico e una donna che stava assisten ...L'incidente durante lo spettacolo ad Agrigento in piazza Giglia. Colpita in pieno una donna, subito portata in ospedale, le sue condizioni non sono gravi ...