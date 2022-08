Covid, Pregliasco: "Numeri bassi perché italiani sono in vacanza" (Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago. (Adnkronos Salute)() - I Numeri bassi dei casi di Covid registrati in questi giorni, oggi 8.944 nuovi contagi in Italia e 70 decessi, "sono legati anche al fatto che tantissimi italiani sono in vacanza. Per capire bene come procederà questa fase post estiva aspettiamo il riscontro sui dati tra 15 giorni, quando ci sarà il rientro dalle ferie e ricominceranno tutte le attività". A frenare l'ottimismo è il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all'università Statale di Milano e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi, commentando all'Adnkronos Salute la fase attuale dell'emergenza Covid. Il virologo commenta poi anche la candidatura del collega Andrea Crisanti nelle liste del Partito Democratico. "E' giusto che ogni ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago. (Adnkronos Salute)() - Idei casi diregistrati in questi giorni, oggi 8.944 nuovi contagi in Italia e 70 decessi, "legati anche al fatto che tantissimiin. Per capire bene come procederà questa fase post estiva aspettiamo il riscontro sui dati tra 15 giorni, quando ci sarà il rientro dalle ferie e ricominceranno tutte le attività". A frenare l'ottimismo è il virologo Fabrizio, docente all'università Statale di Milano e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi, commentando all'Adnkronos Salute la fase attuale dell'emergenza. Il virologo commenta poi anche la candidatura del collega Andrea Crisanti nelle liste del Partito Democratico. "E' giusto che ogni ...

DrMarcoEF : RT @DrMarcoEF: @chdamic @AlbertoContri Pregliasco dovrebbe leggere di più, e non solo i fumetti. 'L'uso di indometacina insieme al trattame… - DrMarcoEF : @chdamic @AlbertoContri Pregliasco dovrebbe leggere di più, e non solo i fumetti. 'L'uso di indometacina insieme al… - Adnkronos : Covid, Pregliasco: 'Numeri bassi perché italiani sono in vacanza' - razorblack66 : LA SCIENZA E' DIVENTATA UNA SUCCURSALE DI ZELIG... @iosoioevoi - lifestyleblogit : Covid, Pregliasco: 'Numeri bassi perché italiani sono in vacanza' - -