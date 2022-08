Carolina Stramare, lo shooting è devastante: niente reggiseno, si vede tutto – FOTO (Di martedì 16 agosto 2022) Carolina Stramare ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi followers condividendo un’immagine meravigliosa: non sembra esserci traccia del reggiseno. Carolina Stramare è senza il minimo dubbio una delle modelle più famose d’Italia. La ragazza raggiunse la notorietà vincendo nel 2019 il concorso di ‘Miss Italia’. Durante l’inverno, la ragazza ha fatto sognare gli amanti Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 16 agosto 2022)ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi followers condividendo un’immagine meravigliosa: non sembra esserci traccia delè senza il minimo dubbio una delle modelle più famose d’Italia. La ragazza raggiunse la notorietà vincendo nel 2019 il concorso di ‘Miss Italia’. Durante l’inverno, la ragazza ha fatto sognare gli amanti Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

