Verona-Napoli, formazioni: giocano Meret e Zielinski. Esordio in Serie A per Kim e Kvara (Di lunedì 15 agosto 2022) Verona-Napoli, formazioni ufficiali: giocano Meret e Zielinski. Esordio in Serie A per Kim e Kvara Spalletti ha così deciso che Sirigu andrà in panchina così come Olivera. Comincia il nuovo corso del Napoli. Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. I NOSTRI 11: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.#VeronaNapoli#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/r0K8tCLl5H — Official SSC Napoli (@sscNapoli) ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 agosto 2022)ufficiali:inA per Kim eSpalletti ha così deciso che Sirigu andrà in panchina così come Olivera. Comincia il nuovo corso del, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka,, Lozano, Osimhen,tskhelia. I NOSTRI 11:, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka,, Lozano, Osimhen,tskhelia.##ForzaSempre pic.twitter.com/r0K8tCLl5H — Official SSC(@ssc) ...

DiMarzio : #SerieA | Le probabili scelte di #Spalletti per l'esordio del @sscnapoli contro il @HellasVeronaFC - sscnapoli : ?? #Spalletti “Questo Napoli farà innamorare ancora i tifosi” ?? - DiMarzio : #SerieA | @HellasVeronaFC-@sscnapoli è anche la partita di Claudio #Garella: l'omaggio del club veneto al portiere… - susydigennaro : RT @napolimagazine: VERONA - Contro il Napoli, i portieri dell'Hellas indosseranno una maglia speciale per Garella, i giocatori di moviment… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VERONA - Contro il Napoli, i portieri dell'Hellas indosseranno una maglia speciale per Garella, i giocatori di moviment… -