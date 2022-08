Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 1.017 contagi e 4 morti. A Roma 572 casi (Di lunedì 15 agosto 2022) Sono 1.017 nuovi contagi da coronavirus (-841) oggi nel Lazio su 1.352 tamponi molecolari e 4.982 tamponi antigenici per un totale di 6.339 tamponi. Si registrano 4 i decessi (-3), 814 i ricoverati (+6), 51 le terapie intensive (-2) e +2.868 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16%. i casi a Roma città sono a quota 572. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Ecco i casi per Asl: Asl Roma 1: sono 202 i nuovi casi e 1 decesso nelle Ultime 24h. Asl Roma 2: sono 190 i nuovi casi e 0 i decessi nelle Ultime 24h. Asl Roma 3: sono 180 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 15 agosto 2022) Sono 1.017 nuovida coronavirus (-841)nelsu 1.352 tamponi molecolari e 4.982 tamponi antigenici per un totale di 6.339 tamponi. Si registrano 4 i decessi (-3), 814 i ricoverati (+6), 51 le terapie intensive (-2) e +2.868 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16%. icittà sono a quota 572. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Ecco iper Asl: Asl1: sono 202 i nuovie 1 decesso nelle24h. Asl2: sono 190 i nuovie 0 i decessi nelle24h. Asl3: sono 180 i nuovie 0 i decessi nelle ...

