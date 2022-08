“Rigore nettissimo”: Juve-Sassuolo, dopo pochi secondi è già polemica (Di lunedì 15 agosto 2022) La Juve è in campo per la gara d’esordio contro il Sassuolo. C’è subito una polemica: mancato intervento del VAR, tifosi infuriati. Pronti, via ed è subito polemica. La Juventus è in campo in questi minuti, nella sfida che vede i bianconeri ospitare il Sassuolo. Due squadre che fin da subito sono alla ricerca di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 15 agosto 2022) Laè in campo per la gara d’esordio contro il. C’è subito una: mancato intervento del VAR, tifosi infuriati. Pronti, via ed è subito. Lantus è in campo in questi minuti, nella sfida che vede i bianconeri ospitare il. Due squadre che fin da subito sono alla ricerca di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Neer01 : Ecco, come promesso, l'arbitraggio all'inglese (solo con la Juve). Nel dubbio non si fischia. Rigore nettissimo non… - _solo_ros_ : Iniziamo alla grande, rigore nettissimo #JuveSassuolo - sensocritico2 : @EnricoTurcato Basta pensare al rigore farlocco dato all'inter in coppa Italia contro di noi e confrontarlo con questo che era nettissimo... - PietroTheKing07 : @guidotolomei Rigore che però era nettissimo - AleLMGO : Rigore nettissimo non dato e Consigli inguardabile con la maglia neroverde: iniziamo malissimo la stagione -