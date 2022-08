Pd ai ferri corti per le candidature. Letta impone Casini, rivolta a Bologna (Di lunedì 15 agosto 2022) Le candidature agitano il Partito democratico, dove tra l'altro tiene banco il caso legato a Pier Ferdinando Casini che il segretario Enrico Letta vuol imporre a Bologna nonostante le vibranti protesse della rappresentanza locale. La direzione del Pd, chiamata a decidere sulle liste da presentare alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, era prevista per le 15 ma l'inizio è stato posticipato alle 20. "Nessuna tensione, ma fisiologiche discussioni. Siamo un partito", provano a minimizzare fonti dem, ma i motivi di frizione nella galassia Pd sono diversi. Come quello legato al nome dell'ex presidente della Camera Casini, con Letta che resta convinto a candidarlo a Bologna. Contro l'ipotesi si sono schierati molti militanti a cui il segretario Pd ha ... Leggi su iltempo (Di lunedì 15 agosto 2022) Leagitano il Partito democratico, dove tra l'altro tiene banco il caso legato a Pier Ferdinandoche il segretario Enricovuol imporre anonostante le vibranti protesse della rappresentanza locale. La direzione del Pd, chiamata a decidere sulle liste da presentare alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, era prevista per le 15 ma l'inizio è stato posticipato alle 20. "Nessuna tensione, ma fisiologiche discussioni. Siamo un partito", provano a minimizzare fonti dem, ma i motivi di frizione nella galassia Pd sono diversi. Come quello legato al nome dell'ex presidente della Camera, conche resta convinto a candidarlo a. Contro l'ipotesi si sono schierati molti militanti a cui il segretario Pd ha ...

