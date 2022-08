Nuoto | Europei Roma 2022 in tv oggi | canale | orari e diretta streaming lunedì 15 agosto

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 agosto 2022) Tutto pronto per la quinta giornata dideglididelle discipline acquatiche, in programma dall’11 al 21. A partire dalle ore 9 subito appuntamento con le batterie dei 50 stile libero donne, 50 rana uomini, 100 dorso donne, 200 farfalla uomini, 200 misti donne, 4×100 stile libero mista e dei 1500 stile libero uomini. In serata occhi puntati sulle finali, tra cui quella dei 50 dorso maschili. Di seguito le informazioni su come seguire le gare. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE,E TV IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL MONTEPREMIE TV – Le gare di giornata saranno visibili intv per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport ...