Meteo Roma del 15-08-2022 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 agosto 2022)Ben ritrovati raccolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord e al mattino che al pomeriggio c’è lì poco irregolarmente nuvolosi ma con tempo asciutto Salvo isolate piogge sulle Alpi occidentali soleggiato su Triveneto ingna in serata ti rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli irregolarmente di pioggia in Liguria nella notte al centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cielo sereno e qualche velatura sulla Toscana dal pomeriggio nessuna variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi In serata ti rinnovano condizioni di tempo stabile asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi isolate piogge nella notte sulle coste della Toscana settentrionale al sud Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio ancora soleggiati su tutte le regioni Salvo locali piogge sulle zone interne della ...