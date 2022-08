LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: a breve ripartirà la Corsa a punti dell’Omnium, Barbieri in lotta per una medaglia. Dopo toccherà a Consonni (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 19.03 Uscita in barella tra gli applausi anche per la seconda atleta. Probabilmente si trattava di Ganna Solovei per l’Ucraina e Argiro Milaki per la Grecia. 19.01 Trasportata in barella solo ora una delle atlete ancora a terra. I sanitari rimangono in pista quindi probabilmente ce n’è ancora una a terra. 18.59 La gara dovrebbe riprendere alle 19.15, evidentemente ci sono state ulteriori complicazioni. Vi aggiorneremo appena possibile. 18.56 Terminate le riparazioni, purtroppo non arrivano novità ufficiali riguardo le condizioni delle atlete. 18.53 Altre riparazioni necessarie per la pista. La Corsa a punti valida per l’Omnium femminile è ferma da oltre 20 minuti. 18.51 Mancano 32 giri e quindi tre sprint, compreso l’ultimo che varrà doppio. C’è ancora possibilità ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.03 Uscita in barella tra gli applausi anche per la seconda atleta. Probabilmente si trattava di Ganna Solovei per l’Ucraina e Argiro Milaki per la Grecia. 19.01 Trasportata in barella solo ora una delle atlete ancora a terra. I sanitari rimangono inquindi probabilmente ce n’è ancora una a terra. 18.59 La gara dovrebbe riprendere alle 19.15, evidentemente ci sono state ulteriori complicazioni. Vi aggiorneremo appena possibile. 18.56 Terminate le riparazioni, purtroppo non arrivano novità ufficiali riguardo le condizioni delle atlete. 18.53 Altre riparazioni necessarie per la. Lavalida per l’Omnium femminile è ferma da oltre 20 minuti. 18.51 Mancano 32 giri e quindi tre sprint, compreso l’ultimo che varrà doppio. C’è ancora possibilità ...

