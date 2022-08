Juve Depay, il Barcellona spinge l’olandese verso Torino (Di lunedì 15 agosto 2022) Il Barcellona ha fretta di cedere e di liberarsi di ingaggi pesanti: Depay è il primo nome della lista e si cerca l’intesa sulla buonuscita Il Barcellona ha fretta di cedere e di liberarsi di ingaggi pesanti: Depay è il primo nome della lista e si cerca l’intesa sulla buonuscita. Secondo quanto riportato da Il Mundo Deportivo, l’attaccante ha già un accordo di massima con la Juve per un biennale. In questi giorni potrebbe esserci la fumata bianca per la risoluzione e poi la nuova avventura in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Ilha fretta di cedere e di liberarsi di ingaggi pesanti:è il primo nome della lista e si cerca l’intesa sulla buonuscita Ilha fretta di cedere e di liberarsi di ingaggi pesanti:è il primo nome della lista e si cerca l’intesa sulla buonuscita. Secondo quanto riportato da Il Mundo Deportivo, l’attaccante ha già un accordo di massima con laper un biennale. In questi giorni potrebbe esserci la fumata bianca per la risoluzione e poi la nuova avventura in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : #Juve: base di intesa con #Depay (tra 5,5 e 6 a stagione più bonus, biennale per sfruttare Decreto Crescita) e… - _Morik92_ : #Depay ??? Alte possibilità di un accordo tra il #Barcellona e il suo entourage la prossima settimana. La 'carta de… - romeoagresti : Non solo contatti (proficui) oggi con l’entourage di #Depay, la #Juve sta andando avanti anche per #Paredes: accord… - CalcioNews24 : Il #Barcellona spinge #Depay verso la #Juve ?? - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? INFO SOS - #Depay, cosa sta succedendo con la #Juve: il Tottenham e due passaggi... ? -